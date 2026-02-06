Минпросвещения: слово «коуч» может появиться в официальных словарях
Слово «коуч» можно включить в словари русского языка, сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Козловская подчеркнула, что слово «коуч» недавно вошло в русский язык из английского и уже адаптировалось, получив широкое распространение. Анализ Национального корпуса показывает около 500 употреблений в газетах и 622 181 в медиабанке «Интегрум». Слово соответствует критериям для включения в официальные словари, так как оно значимо, не имеет эквивалентов и хорошо укоренилось. Союз профессионалов обратился в правительственные органы с просьбой включить «коучинг» и «коуч» в словари, опасаясь затруднений из-за нового закона о русификации публичных коммуникаций.