Лишь 4% соискателей из Рязанской области отказываются от тестовых заданий — опрос

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как жители Рязанской области и ЦФО относятся к тестовым заданиям при приеме на работу. Для большинства кандидатов это оказался привычный этап отбора.

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как жители Рязанской области и ЦФО относятся к тестовым заданиям при приеме на работу. Для большинства кандидатов это оказался привычный этап отбора.

По данным опроса, 41% соискателей считают проверку навыков естественным способом оценки компетенций. Еще 18% уверены, что грамотно составленные задания помогают лучше раскрыть профессиональный потенциал и повышают шансы получить оффер.

Не любят тесты, но воспринимают их как норму, — 11% респондентов. Нейтрально относятся и выполняют формально — 5%. Полностью отказываются от тестовых заданий только 4% опрошенных.

Отношение зависит и от уровня позиции. Самыми лояльными оказались стажеры — 27% считают тестовые задания полезными. Среди руководителей и директоров так думают по 22%, среди ведущих специалистов и соискателей без работы — около 20%.