Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязани впервые выступит хоровая капелла мальчиков Санкт-Петербурга, художественный руководитель и дирижёр Вадим Пчёлкин. В программе: русская и западноевропейская духовная и светская музыка, народные песни.
Также рязанцы смогут увидеть музыкально-литературную композицию по детективному роману Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе» в исполнении заслуженного артиста России Даниила Спиваковского и рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.
В арт-клубе «Площадка» пройдет большой сольный концерт «Калевалы», посвященный 18-ти летию группы.
В ДК «Приокский» состоится творческий вечер поэта, композитора, автора-исполнителя, режиссера и ведущего Геннадия Свиридова.
В «Фотодоме» пройдет книжный фестиваль издательства Ad Marginem «По краям».
