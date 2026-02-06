Крупнейшие гостиничные сети отказались работать с «Яндекс. Путешествиями»

Крупные гостиничные сети прекратили сотрудничество с сервисом «Яндекс. Путешествия» после повышения комиссии. Речь идет о крупнейших операторах, работающих в России. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

С 1 февраля базовая комиссия платформы выросла с 15% до 17%. Отельеры заявили, что такое изменение увеличивает издержки и в итоге приведет к росту цен для гостей. Компании предлагали сохранить прежний размер агентского вознаграждения, однако сервис условия не пересмотрел.

С площадки уже ушли Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл групп». По данным РСТ, их совокупный номерной фонд — около 50 тысяч комнат.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что из-за ухода крупных игроков выручка сервиса может сократиться на десятки процентов, передают «Ведомости». Он не исключил, что примеру этих компаний последуют и другие сети.