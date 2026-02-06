Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил договоров связи
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение штрафов за оформление договоров связи неразрешенным способом и в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, штраф для юридических лиц за заключение договора через интернет вне рамок законодательства РФ предложено увеличить с 300-500 тыс. рублей до 500 тыс.-1 млн рублей.
Также вводятся штрафы за несоблюдение требований по обеспечению работы узлов верификации ГИС «Антифрод»: для должностных лиц 50-100 тыс. рублей, для ИП 400-800 тыс. рублей, для юрлиц — 600 тыс.-1 млн рублей.