Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.77 / 76.90 06/02 18:20
Нал. EUR 91.41 / 91.90 06/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
5 часов назад
330
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
849
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 423
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперты прогнозируют подорожание овощей в ближайшее время
«Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, где инфляция есть всегда, как и во всех других подобных странах. Этот фактор можно выделить как основной в вопросе общего роста цен», — подчеркнул Бессонов. По его словам, цены на овощи вырастут из-за инфляции в России, превышающей 2% в год. Эксперты отмечают, что рост цен в экономике влияет на стоимость отдельных товаров, а также на увеличение издержек производителей и спроса. Овощи — сезонный продукт: летом они дешевле, зимой дороже из-за теплиц и обогрева. Погодные условия также влияют на цены: аномально теплая погода снижает затраты, а морозы — увеличивают.

Цены на овощи в России в ближайшие годы будут расти. Об этом рассказал «Москве 24» доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Как отметил эксперт, инфляция в стране началась с конца советской эпохи. Хотя в СССР её не было, дефицит товаров и постепенный рост цен присутствовали.

«Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, где инфляция есть всегда, как и во всех других подобных странах. Этот фактор можно выделить как основной в вопросе общего роста цен», — подчеркнул Бессонов.

По его словам, цены на овощи вырастут из-за инфляции в России, превышающей 2% в год. Эксперты отмечают, что рост цен в экономике влияет на стоимость отдельных товаров, а также на увеличение издержек производителей и спроса. Овощи — сезонный продукт: летом они дешевле, зимой дороже из-за теплиц и обогрева. Погодные условия также влияют на цены: аномально теплая погода снижает затраты, а морозы — увеличивают.