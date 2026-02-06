Эксперты прогнозируют подорожание овощей в ближайшее время

«Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, где инфляция есть всегда, как и во всех других подобных странах. Этот фактор можно выделить как основной в вопросе общего роста цен», — подчеркнул Бессонов. По его словам, цены на овощи вырастут из-за инфляции в России, превышающей 2% в год. Эксперты отмечают, что рост цен в экономике влияет на стоимость отдельных товаров, а также на увеличение издержек производителей и спроса. Овощи — сезонный продукт: летом они дешевле, зимой дороже из-за теплиц и обогрева. Погодные условия также влияют на цены: аномально теплая погода снижает затраты, а морозы — увеличивают.

