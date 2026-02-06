Двое пьяных рязанцев угнали иномарку у собутыльника

Двое 21-летних рязанцев угнали «Хёндэ» у собутыльника после застолья в селе Екшур Клепиковского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские остановили автомобиль, который ехал довольно странно. В салоне были два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что машина им не принадлежала. Выяснилось, что они угнали её у 51-летнего мужчины из села Задне-Пилево. Тот заснул, а молодые люди украли ключ от авто из его кармана.

Автомобиль изъяли в исправном состоянии, никто не пострадал. Двоих злоумышленников привлекли к ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».