Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
40 минут назад
106
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
831
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 514
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Безработная рязанка-рецидивистка прописала 15 мигрантов в своей квартире
Полицейские выявили, что ранее судимая за кражу и фиктивную регистрацию мигрантов рязанка повторно предоставляла свою квартиру для временной регистрации мигрантов за деньги и подавала их документы в МФЦ на улицах Крупской и Почтовой. В итоге злоумышленница незаконно зарегистрировала 15 граждан Средней Азии в возрасте от 23 до 50 лет. Позже выяснилось, что квартира не была предназначена для проживания такого количества людей, и иностранцы там не жили.

28-летняя женщина из Рязани неоднократно регистрировала в своем жилье иностранцев фиктивно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские выявили, что ранее судимая за кражу и фиктивную регистрацию мигрантов рязанка повторно предоставляла свою квартиру для временной регистрации мигрантов за деньги и подавала их документы в МФЦ на улицах Крупской и Почтовой.

В итоге злоумышленница незаконно зарегистрировала 15 граждан Средней Азии в возрасте от 23 до 50 лет. Позже выяснилось, что квартира не была предназначена для проживания такого количества людей, и иностранцы там не жили.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет» — женщине грозит до 5 лет лишения свободы.