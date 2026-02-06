Безработная рязанка-рецидивистка прописала 15 мигрантов в своей квартире

Полицейские выявили, что ранее судимая за кражу и фиктивную регистрацию мигрантов рязанка повторно предоставляла свою квартиру для временной регистрации мигрантов за деньги и подавала их документы в МФЦ на улицах Крупской и Почтовой. В итоге злоумышленница незаконно зарегистрировала 15 граждан Средней Азии в возрасте от 23 до 50 лет. Позже выяснилось, что квартира не была предназначена для проживания такого количества людей, и иностранцы там не жили.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет» — женщине грозит до 5 лет лишения свободы.