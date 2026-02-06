9 человек погибли на пожарах в Рязанской области с начала года

В Рязанской области с начала 2026 года зарегистрировано 111 пожаров — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Однако число жертв выросло: в этом году погибло 9 человек, тогда как в 2025‑м за тот же срок — 5. По данным МЧС, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (44 пожара); нарушение правил эксплуатации электрооборудования; неисправность печного отопления (22 пожара).