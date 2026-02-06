4 случая рака на ранней стадии выявили в поликлинике № 2 благодаря диспансеризации
С начала 2026 года в Городской поликлинике № 2 в ходе диспансеризации врачи обнаружили четыре случая онкологических заболеваний на ранней стадии. Среди выявленных патологий — рак молочной железы. Пациентку оперативно направили на лечение.
