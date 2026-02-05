Жительница Кораблинского округа отметила столетний юбилей

Сегодня, 5 февраля, исполнилось 100 лет Марии Митрофановне Пискаревой, жительнице села Пехлец. Об этом сообщили в администрации Кораблинского округа.
С юбилеем женщину поздравили глава округа Нина Объедкова, директор центра соцобслуживания Татьяна Дронова, заместитель главы округа Лариса Денисова, начальник территориального сектора Александр Власов, а также многочисленные родные и близкие.
Мария Митрофановна родилась в Красноярском крае и во время войны переехала к старшему брату в Пензенскую область, где познакомилась с будущим мужем. Они прожили вместе почти 50 лет, а после его смерти она переехала к дочери в Пехлец.
У юбилярши большая семья: три дочери, шесть внуков, семь правнуков и шесть праправнуков.
Фото: администрация Кораблинского округа.