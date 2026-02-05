Рязань
Жительница Кораблинского округа отметила столетний юбилей
Мария Митрофановна родилась в Красноярском крае и во время войны переехала к старшему брату в Пензенскую область, где познакомилась с будущим мужем. Они прожили вместе почти 50 лет, а после его смерти она переехала к дочери в Пехлец.

У юбилярши большая семья: три дочери, шесть внуков, семь правнуков и шесть праправнуков.

Фото: администрация Кораблинского округа.