Житель Сараев угрозами заставил знакомого дать ложные показания
23-летний житель села Кривское Сараевского округа под угрозой насилия заставлял своего знакомого давать ложные показания об обстоятельствах преступления. Отмечается, что молодой человек делал это при свидетелях. Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 3 УК РФ («Принуждение свидетеля к даче ложных показаний»). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
