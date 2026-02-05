Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Житель Сараев угрозами заставил знакомого дать ложные показания
23-летний житель села Кривское Сараевского округа под угрозой насилия заставлял своего знакомого давать ложные показания об обстоятельствах преступления. Отмечается, что молодой человек делал это при свидетелях. Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 3 УК РФ («Принуждение свидетеля к даче ложных показаний»). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Сараев угрозами заставил знакомого дать ложные показания. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 23-летний житель села Кривское Сараевского округа под угрозой насилия заставлял своего знакомого давать ложные показания об обстоятельствах преступления. Отмечается, что молодой человек делал это при свидетелях.

Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 3 УК РФ («Принуждение свидетеля к даче ложных показаний»). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.