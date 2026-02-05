Зеленский назвал потери ВСУ с начала СВО
По словам Зеленского, с 2022 года погибли 55 тысяч солдат ВСУ. «На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тысяч», — сказал глава киевского режима. При этом он заявил, что большую часть людей Украина считает пропавшими без вести.
Владимир Зеленский назвал потери ВСУ с начала СВО. Об этом он сообщил французскому телеканалу France 2.
По словам Зеленского, с 2022 года погибли 55 тысяч солдат ВСУ.
«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тысяч», — сказал глава киевского режима.
При этом он заявил, что большую часть людей Украина считает пропавшими без вести.