За сутки в Рязанской области поймали 5 пьяных водителей
Всего в регионе за сутки выявили 302 нарушения ПДД, том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также выявлены 18 водителей, которые управляли тонированным автомобилем, 21 нарушение допустили водители грузового транспорта.
