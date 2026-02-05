За пять часов над Россией уничтожили 29 БПЛА
С 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с территории Украины. Об этом сообщили в минобороны России.
По данным ведомства, десять дронов сбили над Ростовской областью, восемь — над Белгородской, семь — над Брянской, три — над Курской и один — над Воронежской областью.