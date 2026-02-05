Вице-губернатор прокомментировал частичное обрушение кровли в школе в Касимове

Вице-губернатор Артем Бранов прокомментировал частичное обрушение кровли в строящейся школы в Касимове.

Вице-губернатор Артем Бранов прокомментировал частичное обрушение кровли в строящейся школы в Касимове.

«Произошло частичное обрушение кровли актового зала. На это повлияло ряд факторов: подрядчик оставил на кровле несколько полетов с плиткой; серьёзные снегопады; но самое главное — весь конструктив, который был собран, не был правильно закреплен. Мы провели экспертизу, конструкция надежная, все спроектировано все верно», — подчеркнул Бранов.

Он отметил, что подрядчик признал свою вину и за свой счет устраняет неполадки.

«Новая конструкция уже заказана, сделана по новой технологии — она такие снегопады выдержит. Но самое главное, что никто не пострадал», — заключил политик.

Ранее в администрации округа рассказали, что строящаяся школа на улице Гагарина в Касимове еще не сдана, а строительство продолжается. Прокуратура проводит проверку инцидента.

Фото: Telegram-канал главы администрации Касимовского округа.