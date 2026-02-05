В Тамбовской области произошел сильный пожар из-за взрыва топлива
В Тамбовской области произошел сильный пожар из-за взрыва топлива. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Уточняется, что причина заключается в поезде с горючим, который сошел с рельс.
По словам местных жителей, в данный момент полыхает 30 вагонов, а улицы возле железной дороги оцеплены.
Над городом виднеется большой столб дыма. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока неизвестна.
Фото: Плохие новости.