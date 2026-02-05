В Т-банке сообщили о работе над устранением сбоя в приложении
Т-Банк активно работает над устранением проблем в своем мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости. «Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию», — отметили в колл-центре банка. Ранее клиенты Т-Банка сообщали о сбоях в работе приложения. По данным сервиса Downdetector, на 12:55 по московскому времени количество жалоб за последние сутки превысило 13,7 тысячи. «К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете», — добавил сотрудник колл-центра. Он порекомендовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 или 60 минут.
