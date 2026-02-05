В следственный изолятор в Рязани пытались передать кроссовки с наркотиками
При досмотре посылки сотрудники учреждения обнаружили три свертка белого порошкообразного вещества, спрятанного в подошве. Экспертиза показала, что это был метилэфедрон общей массой 1,8 грамма. Возбуждено уголовное дело.
В следственный изолятор № 1 пытались передать кроссовки с наркотиками. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
Возбуждено уголовное дело.