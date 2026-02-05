В Рязанской области задержали объявленного в федеральный розыск тамбовчанина
В Рязанской области задержали объявленного в федеральный розыск тамбовчанина. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
46-летнего мужчину задержали в селе Лесная Поляна в Шацком округе. По данным полиции, преступник приехал на похороны родственника и поругался с соседями под действием алкоголя. Отмечается, что мужчина пытался спровоцировать драку, поэтому местные жители вызвали на место полицию.
Тамбовчанина задержали. В полиции выяснилось, что он подозревается в совершении краж в Тамбовской области и скрывается от правоохранительных органов.
Полицейские передали мужчину инициаторам розыска.