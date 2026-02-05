В Рязанской области в ДТП пострадал водитель грузовика
ДТП произошло 4 февраля, примерно в 16:30, на 470-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По предварительной информации ГАИ, 54-летний житель Рыбного, управляя грузовиком «Джак», столкнулся с «Хонг Юанг» с полуприцепом. За рулем последнего был 49-летний рязанец. Водитель «Хонг Юанг» получил травмы. Ему оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
