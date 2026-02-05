В Рязанской области усовершенствуют системы предоставления мер соцподдержки

Региональное министерство труда и социальной защиты сообщает, что с 2026 года в Рязанской области ряд ежемесячных выплат будет заменен на ежегодные. Это сделано для упрощения процесса соцподдержки. С текущего года выплата за присмотр и уход за ребенком в детсаду составит 3 100 рублей и будет выплачиваться раз в год. Также ежегодно будут предоставляться 2 600 рублей на проезд студентам из многодетных семей и дополнительное пособие на ребенка-инвалида. Семьи, уже получающие эти выплаты, получат новые суммы автоматически, а новые получатели могут подать заявление через МФЦ. Размер выплат будет ежегодно индексироваться.

