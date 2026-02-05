Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 267
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 010
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области усовершенствуют системы предоставления мер соцподдержки
Региональное министерство труда и социальной защиты сообщает, что с 2026 года в Рязанской области ряд ежемесячных выплат будет заменен на ежегодные. Это сделано для упрощения процесса соцподдержки. С текущего года выплата за присмотр и уход за ребенком в детсаду составит 3 100 рублей и будет выплачиваться раз в год. Также ежегодно будут предоставляться 2 600 рублей на проезд студентам из многодетных семей и дополнительное пособие на ребенка-инвалида. Семьи, уже получающие эти выплаты, получат новые суммы автоматически, а новые получатели могут подать заявление через МФЦ. Размер выплат будет ежегодно индексироваться.

Региональное министерство труда и социальной защиты информирует о том, что с 2026 года в Рязанской области ряд ежемесячных выплат заменены ежегодными. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Работа над оптимизацией процесса предоставления различных мер соцподдержки в регионе проводится с целью упрощения порядка и условий их предоставления.

С текущего года выплата за присмотр и уход за ребенком в детсаду будет выплачиваться один раз в год в размере 3 100 рублей. Ежегодной стала выплата на проезд студентам из многодетных семей — ее размер составит 2 600 рублей.

Также в ежегодном формате будет предоставляться дополнительное пособие на ребенка-инвалида. Семьи, которым уже назначены данные выплаты, получат их в новом размере проактивно. Новые получатели могут подать заявление на получение средств через МФЦ.

Отмечается, что размер выплат будет ежегодно индексироваться.