В Рязанской области проведут рейды возле школ и детских садов
В четверг, 5 февраля, полицейские проведут рейды на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов по маршрутам следования несовершеннолетних. Отмечается, что целью мероприятия является снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
В Рязанской области проведут рейды возле школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В четверг, 5 февраля, полицейские проведут рейды на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов по маршрутам следования несовершеннолетних.
Отмечается, что целью мероприятия является снижение детского дорожно-транспортного травматизма.