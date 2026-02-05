Рязань

В Рязанской области намерены ввести льготы для семей бойцов СВО в сфере спорта
Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать бассейны, катки, тренажерные залы и другие объекты под управлением региональных спортивных учреждений. Льгота распространяется также на бесплатное посещение спортивных областных мероприятий.

Поддержку планируют оказывать как самим участникам операции, так и их семьям, включая супругов, родителей, детей до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях. Меры сохраняются и в случае гибели участника СВО.

Как отметили в пояснительной записке к проекту, реализация новых мер не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.