В Рязанской области намерены ввести льготы для семей бойцов СВО в сфере спорта

Правительство Рязанской области подготовило проект постановления, предусматривающий дополнительные меры поддержки в сфере физической культуры и спорта для участников специальной военной операции и их семей. Документ опубликован на сайте правительства региона. Согласно постановлению, семьи участников СВО получат право первоочередного зачисления детей в спортивные секции государственных учреждений региона, занимающихся спортивной подготовкой. Зачисленным детям бесплатно выдадут необходимую спортивную экипировку, оборудование и инвентарь.

Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать бассейны, катки, тренажерные залы и другие объекты под управлением региональных спортивных учреждений. Льгота распространяется также на бесплатное посещение спортивных областных мероприятий.

Поддержку планируют оказывать как самим участникам операции, так и их семьям, включая супругов, родителей, детей до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях. Меры сохраняются и в случае гибели участника СВО.

Как отметили в пояснительной записке к проекту, реализация новых мер не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.