В Рязанской области начали поиски жителя Егорьевска
Местонахождение мужчины неизвестно с 30 января 2026 года. Он пропал в Егорьевске Московской области. Отмечается, что может находиться в рязанском регионе. Приметы: рост — 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы — русые, глаза — карие. Одежда: черные брюки, пуховик, шапка, темно-коричневые ботинки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязанской области начали поиски 40-летнего Вячеслава Галкина. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 30 января 2026 года. Он пропал в Егорьевске Московской области. Отмечается, что может находиться в рязанском регионе.
Приметы: рост — 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы — русые, глаза — карие.
Одежда: черные брюки, пуховик, шапка, темно-коричневые ботинки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;