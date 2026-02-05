В Рязанской области мужчина напал на продавца ради алкоголя, ему грозит срок
Установлено, что у мужчины не было денег на покупку алкоголя. Он напал на работника магазина, чтобы украсть товар. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали полицейские. Уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) направлено в Сапожковский районный суд.
В Ухоловском районе мужчина напал на продавца ради алкоголя, ему грозит срок. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что у мужчины не было денег на покупку алкоголя. Он напал на работника магазина, чтобы украсть товар.
После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали полицейские.
Уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) направлено в Сапожковский районный суд.