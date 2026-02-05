В Рязанской области горела хозпостройка
Информация о пожаре в деревне Макеево Клепиковского округа поступила 3 февраля в 22:28. Хозпостройку тушили четыре человека, две спецмашины. Огнем повреждено строение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области горела хозпостройка. Об этом сообщили в соцсетях ГУ МЧС по региону.
