В рязанских роддомах продлили ограничения на проведение дней открытых дверей

В перинатальном центре и роддоме № 2 в Рязани продлили ограничения на проведение дней открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Причина — высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. «Чтобы вы не оставались без поддержки и информации, мы по-прежнему на связи онлайн и по телефону. Не стесняйтесь звонить и уточнять все, что важно для вас», — отметили в минздраве. Там добавили, что ограничения снимут после того, как эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

Ранее в роддоме № 2 и перинатальном центре вводили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая Дни открытых дверей, из-за смерти младенцев в Новокузнецке.