В Рязани временно не будут штрафовать за неоплаченную парковку
В Рязани 6 февраля ограничат способы оплаты парковок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. 6 февраля большинство способов оплаты городских парковок будет недоступно (оплата возможна только через паркомат). Причина — плановые работы на серверном оборудовании. Фиксировать правонарушения 6 февраля не будут. Штрафы за неоплату парковки в этот день выноситься также не будут.
В Рязани 6 февраля ограничат способы оплаты парковок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
6 февраля большинство способов оплаты городских парковок будет недоступно (оплата возможна только через паркомат). Причина — плановые работы на серверном оборудовании.
Фиксировать правонарушения 6 февраля не будут. Штрафы за неоплату парковки в этот день не выпишут.