В Рязани рецидивист обокрал автомобиль, припаркованный на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 23-летний рязанец и сообщил, что из его припаркованной на окраине «ГАЗели» похитили аккумулятор.

Выяснилось, что аккумулятор украл 52-летний мужчина, ранее судимый за кражи и угоны, а также убийство троих человек.

По данным УМВД, рецидивист совершил кражу ради продажи и покупки спиртного. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.