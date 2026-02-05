Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 77.12 / 76.80 05/02 11:57
Нал. EUR 91.12 / 91.75 05/02 11:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани повысили плату за содержание жилья
В Рязани повысили плату за содержание жилья для тех собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Согласно документу, плата увеличилась за квадратный метр жилья следующим образом: за жилые дома со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом рязанцы вместо 28,66 рубля будут платить 30,62 рубля; за содержание домов со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, но без мусоропровода вместо 28,32 рубля горожане отдадут 30,26 рубля.

В Рязани повысили плату за содержание жилья для тех собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документу, плата увеличилась за квадратный метр жилья следующим образом:

  • за жилые дома со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом рязанцы вместо 28,66 рубля будут платить 30,62 рубля;
  • за содержание домов со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, но без мусоропровода вместо 28,32 рубля горожане отдадут 30,26 рубля;
  • для жилых домов с одним лифтом в подъезде и мусоропроводом плата составит 26,11 рубля, без мусоропровода — 25,67 рубля;
  • для домов со всеми видами благоустройства, но без лифтов и мусоропроводов рязанцы отдадут 20,63 рубля;
  • за содержание жилых не полностью благоустроенных домов придется заплатить 16,72 рубля;
  • за неблагоустроенные дома отдадут 9,23 рубля.

В документе отмечается, что к категории домов с полным благоустройством причисляются жилые строения, оборудованные электричеством, водопроводом, канализацией, отоплением (центральным или индивидуальным, но не печным), санузлом с ванной или душем, газовой либо электрической плитой, а также системой горячего водоснабжения — централизованной или организованной с помощью различных типов водонагревателей.

Также указывается, что плата за содержание жилого помещения не включает расходы на коммунальные ресурсы, которые используются для обслуживания и эксплуатации общедомового имущества в многоквартирных зданиях.

Напомним, плату за содержание таких многоквартирных домов увеличивали в феврале 2025 года.