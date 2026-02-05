В Рязани повысили плату за содержание жилья

В Рязани повысили плату за содержание жилья для тех собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Согласно документу, плата увеличилась за квадратный метр жилья следующим образом: за жилые дома со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом рязанцы вместо 28,66 рубля будут платить 30,62 рубля; за содержание домов со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, но без мусоропровода вместо 28,32 рубля горожане отдадут 30,26 рубля.

В Рязани повысили плату за содержание жилья для тех собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документу, плата увеличилась за квадратный метр жилья следующим образом:

за жилые дома со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом рязанцы вместо 28,66 рубля будут платить 30,62 рубля;

за содержание домов со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, но без мусоропровода вместо 28,32 рубля горожане отдадут 30,26 рубля;

для жилых домов с одним лифтом в подъезде и мусоропроводом плата составит 26,11 рубля, без мусоропровода — 25,67 рубля;

для домов со всеми видами благоустройства, но без лифтов и мусоропроводов рязанцы отдадут 20,63 рубля;

за содержание жилых не полностью благоустроенных домов придется заплатить 16,72 рубля;

за неблагоустроенные дома отдадут 9,23 рубля.

В документе отмечается, что к категории домов с полным благоустройством причисляются жилые строения, оборудованные электричеством, водопроводом, канализацией, отоплением (центральным или индивидуальным, но не печным), санузлом с ванной или душем, газовой либо электрической плитой, а также системой горячего водоснабжения — централизованной или организованной с помощью различных типов водонагревателей.

Также указывается, что плата за содержание жилого помещения не включает расходы на коммунальные ресурсы, которые используются для обслуживания и эксплуатации общедомового имущества в многоквартирных зданиях.

Напомним, плату за содержание таких многоквартирных домов увеличивали в феврале 2025 года.