В Рязани проведут капитальный ремонт участков магистральных трубопроводов

В Рязани проведут капитальный ремонт участков магистрального трубопровода по улицам Садовая и Попова, участка трубопровода от котельной на улице Новоселов, дом № 53А, и самотечного канализационного коллектора в районе Московского шоссе. Кроме того, в 2026 году построят котельные, водозаборные узлы, артезианские скважины, реконструируют водопроводные сети и выполнят капремонт канализации в Касимовском, Скопинском, Кораблинском, Шацком, Ряжском, Михайловским и Сасовском округах.

В Рязани проведут капитальный ремонт участков магистральных трубопроводов. Об этом стало известно на заседании комиссии министерства ТЭК и ЖКХ по проведению конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего рассмотрели 11 заявок от муниципалитетов региона и четыре от Рязани. Комиссия распределила субсидии в размере 959 млн рублей. Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

