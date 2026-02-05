В Рязани нашли инвестора для сгоревшего купеческого дома в Газетном переулке

Об этом во время публичного отчета 5 февраля рассказал вице-губернатор Артем Бранов. Он отметил, что Рязанская область стала участником пилотного проекта по введению ОКН в оборот. Власти подготовили реестр объектов, которые можно привести в порядок с помощью этой программы. В 2026 году намерены запустить шесть объектов культурного наследия. По словам Бранова, уже найдены инвесторы для разрушенного «Дома священника Любомудрова» на улице Новослободской и купеческого дома XIX века в Газетном переулке в Рязани. Отмечается, что в ближайшее время на объектах начнутся работы.

Также выставлено на продажу здание игольной фабрики в Старожиловском районе. Кроме того, намерены «ввести в оборот» в 2026 году Торговые ряды в Рязани и Елатьме, а также усадьбу Никитинских — в Костине Рыбновского района.

Напомним, дом купца Малашкина 1840-го года постройки сгорел в Газетном переулке в 2007 году. С тех пор его неоднократно пытались продать за рубль.

Ранее стало известно о продаже «Дома священника Любомудрова» на улице Новослободской, усадьбы в Рыбновском районе.