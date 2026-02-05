Рязань
В Рязани нашли инвестора для сгоревшего купеческого дома в Газетном переулке
Также выставлено на продажу здание игольной фабрики в Старожиловском районе. Кроме того, намерены «ввести в оборот» в 2026 году Торговые ряды в Рязани и Елатьме, а также усадьбу Никитинских — в Костине Рыбновского района.

Напомним, дом купца Малашкина 1840-го года постройки сгорел в Газетном переулке в 2007 году. С тех пор его неоднократно пытались продать за рубль.

Ранее стало известно о продаже «Дома священника Любомудрова» на улице Новослободской, усадьбы в Рыбновском районе.