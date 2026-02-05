В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки России сократило 47 тысяч платных мест в российских вузах. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Сокращение составило 13% от общего числа платных мест и коснулось преимущественно негосударственных учебных заведений.
Минобрнауки России сократило 47 тысяч платных мест в российских вузах. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Сокращение составило 13% от общего числа платных мест и коснулось преимущественно негосударственных учебных заведений. Наибольшему сокращению подверглись направления «экономика», «юриспруденция», «реклама» и «связи с общественностью».
В ведомстве пояснили, что меры помогут сбалансировать подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Регулирование затронет 30 направлений бакалавриата и 12 направлений специалитета.