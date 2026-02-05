В России выросли цены на говядину
Эксперт отметил, что повышение стоимости является общемировым трендом из-за сокращения поголовья скота. Костюк считает, что сдержать рост стоимости говядины в России можно за счет развития специализированного скотоводства и поддержки мелких фермеров и частных хозяйств, иначе рынок будет зависеть от мировых цен и импорта.
В России выросли цены на говядину. Об этом сообщил. эксперт Костюк в разговоре с
Эксперт отметил, что повышение стоимости является общемировым трендом из-за сокращения поголовья скота.
Костюк считает, что сдержать рост стоимости говядины в России можно за счет развития специализированного скотоводства и поддержки мелких фермеров и частных хозяйств, иначе рынок будет зависеть от мировых цен и импорта.