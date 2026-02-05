В России вступят в силу новые стандарты для средней школы

Проект новых образовательных стандартов, вступающих с 1 сентября 2027 года, одобрен Советом Минпросвещения России. Основные изменения касаются содержания предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения. Школы смогут гибко формировать классы по шести направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. С 2027 года старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне, что ранее было недопустимо. Обновятся программы по математике, физике, химии и биологии, станут более практико-ориентированными. Также вводятся новые требования к оборудованию кабинетов.

Проект новых образовательных стандартов, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года, был одобрен на заседании Совета Министерства просвещения России. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из главных нововведений станет возможность формирования узконаправленных классов внутри шести основных профилей: естественно-научного, агротехнологического, гуманитарного, технологического, социально-экономического и универсального. Школы смогут создавать классы с уклоном в инженерные или IT-направления, а также гуманитарные классы с акцентом на педагогику. Учебные программы будут включать углубленное изучение профильных дисциплин и специальные курсы.

С 2027 года старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. Также предусмотрено обновление содержания программ по математике, физике, химии и биологии в соответствии с федеральным планом по повышению качества естественно-научного образования.

Особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению: впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для учебных кабинетов. К примеру, кабинеты физики должны быть оснащены лабораторными столами, комплектами для практикумов и современными приборами. Для изучения основ безопасности и защиты Родины потребуется наличие противогазов и макетов оружия.

Кроме того, каждый ученик получит словарь русского языка в печатном или цифровом формате, а также будут актуализированы требования к информационной инфраструктуре школ. Переход на новые стандарты будет плавным, и школам предоставят время для подготовки.