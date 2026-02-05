Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 77.12 / 76.80 05/02 11:57
Нал. EUR 91.12 / 91.75 05/02 11:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России разработали новое пособие по начальной военной подготовке
Для образовательных организаций, спортивных и военно-патриотических клубов подготовили новое базовое учебное пособие по начальной военной подготовке. Его разработали университет «Синергия» и ДОСААФ России при участии центра «Авангард», сообщили «Известия».

Для образовательных организаций, спортивных и военно-патриотических клубов подготовили новое базовое учебное пособие по начальной военной подготовке. Его разработали университет «Синергия» и ДОСААФ России при участии центра «Авангард», сообщили «Известия».

Материалы создала группа специалистов по физической, медицинской и боевой подготовке, в том числе участники СВО. Проект представили на пресс-конференции в МИЦ «Известия» с участием представителей организаций, депутатов Госдумы и экспертов.

Председатель ДОСААФ России Денис Добряков уточнил, что отдельный раздел посвятили современным военным технологиям, включая базовые принципы управления беспилотниками, а также истории подвигов защитников Отечества.

Пособие планируют внедрить в пилотном формате в шести регионах — Москве, Алтайском крае, Республике Алтай, Волгоградской, Кемеровской и Новосибирской областях. Подготовку инструкторов возьмут на себя эксперты центра «Авангард».

Фото: ТАСС.