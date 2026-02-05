В России разработали новое пособие по начальной военной подготовке

Для образовательных организаций, спортивных и военно-патриотических клубов подготовили новое базовое учебное пособие по начальной военной подготовке. Его разработали университет «Синергия» и ДОСААФ России при участии центра «Авангард», сообщили «Известия».

Материалы создала группа специалистов по физической, медицинской и боевой подготовке, в том числе участники СВО. Проект представили на пресс-конференции в МИЦ «Известия» с участием представителей организаций, депутатов Госдумы и экспертов.

Председатель ДОСААФ России Денис Добряков уточнил, что отдельный раздел посвятили современным военным технологиям, включая базовые принципы управления беспилотниками, а также истории подвигов защитников Отечества.

Пособие планируют внедрить в пилотном формате в шести регионах — Москве, Алтайском крае, Республике Алтай, Волгоградской, Кемеровской и Новосибирской областях. Подготовку инструкторов возьмут на себя эксперты центра «Авангард».

Фото: ТАСС.