Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 267
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 010
В России подорожали шоколадки Snickers, Bounty, Twix, Milky Way
В России подорожали шоколадки Snickers, Bounty, Twix, Milky Way. Об этом 5 февраля сообщил «Ъ».

По данным газеты, компания Mars уведомила ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в феврале и марте. Причина — рост себестоимости производства и изменившиеся условия договоров с продавцами.

Как выяснил «Ъ», с 2 февраля отпускные цены на большие батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars выросли на 4,5%, на средние — на 5,5%, на маленькие — на 9%. Драже M&M's подорожало на 5,5-8%.

Уточняется, что с 23 марта также планируют поднять цены на коробочные шоколадные конфеты. Так, часть ассортимента под брендом Dove подорожает на 4,5%, «А. Коркунов» — на 6,5-8,5%.