В России подорожали шоколадки Snickers, Bounty, Twix, Milky Way

По данным газеты, компания Mars уведомила ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в феврале и марте. Причина — рост себестоимости производства и изменившиеся условия договоров с продавцами. Как выяснил «Ъ», с 2 февраля отпускные цены на большие батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars выросли на 4,5%, на средние — на 5,5%, на маленькие — на 9%. Драже M&M's подорожало на 5,5-8%. Уточняется, что с 23 марта также планируют поднять цены на коробочные шоколадные конфеты. Так, часть ассортимента под брендом Dove подорожает на 4,5%, «А. Коркунов» — на 6,5-8,5%.

