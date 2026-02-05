В России хотят ввести мораторий на новые налоги

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который предлагает годичный мораторий на вступление в силу новых налогов, сборов, страховых взносов и повышения ставок. Об этом 5 февраля сообщил лидер партии Леонид Слуцкий «Газете.Ru».

По его словам, сегодня новые налоговые законы начинают действовать уже через месяц после публикации, что создает внезапную нагрузку для людей и бизнеса, особенно для малых предприятий. Новый механизм позволит гражданам и предпринимателям адаптироваться, пересчитать бюджеты и пересмотреть договоры без спешки.

При этом, подчеркнули в ЛДПР, льготы и послабления будут вступать в силу сразу, чтобы улучшения для налогоплательщиков не откладывались.