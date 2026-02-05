В Петербурге девушка подожгла пункт сбора помощи для участников СВО

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 24-летняя девушка подожгла помещение пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО и угрожала бомбой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в доме на Кантемировской улице. Поджигательница бросила «коктейли Молотова», после чего в помещении начался сильный пожар. На месте она угрожала взрывом, к ней был прикреплен подозрительный предмет.

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию, эвакуировали граждан и вызвали взрывотехников. Проверка показала, что взрывного устройства нет. Девушку задержали и доставили в отдел полиции.

Пожар в подвальном помещении быстро локализовали, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ведется следствие.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области.