В Оренбургской области воспитательница детсада задержала ворвавшегося с ножом

В Бугуруслане, Оренбургская область, мужчина с ножом ворвался в детский сад, угрожая персоналу. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

25-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сломал запасную дверь и проник в здание во время тихого часа.

Воспитательница Лия Наильевна не растерялась и оперативно отреагировала на угрозу. Отмечается, что она смогла задержать нападающего до прибытия экстренных служб, заперев его в подвале и нажав тревожную кнопку. Благодаря этому ни один ребенок не пострадал.

На место происшествия быстро прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются мотивы нападения, возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

Фото: 112.