В Москве человек погиб из-за прорыва трубы с кипятком
В девятиэтажном жилом доме на Чертановской улице в Москве 4 февраля произошел прорыв внутридомовой трубы горячего водоснабжения, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
По факту смерти возбуждено уголовное дело Чертановским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Москве.
В столичной прокуратуре отметили, что контролируют расследование и проведение всех необходимых следственных действий для установления причин ЧП.