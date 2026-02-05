В Касимове на берегу Оки появятся жилые дома

В Касимове на месте сетевязальной фабрики на берегу Оки появятся жилые дома. Об этом 5 февраля во время прямого эфира заявил вице-губернатор Артем Бранов.

«Место очень красивое уникальное. Там есть инвестор, который хочет заниматься жилищным строительством. Не знаю, будет строить многоквартирные или частные дома, но он обращался к нам в правительство, чтобы поменять регламенты. Они не позволяли там вести застройку. Я знаю, что комиссия уже прошла, регламенты изменены, надеюсь, что в этом году инвестор приступит к работам», — отметил политик.

Отметим, что промышленные цеха сетевязальной фабрики построили в 1855 году.

Напомним, в 2020 году на фабрике произошел пожар, в 2022 году цеха начали сносить. Позже власти заявили, что фабрика не является объектом культурного наследия, комплекс зданий длительное время находился в залоге у банка и не использовался, потому у объекта появился новый собственник.