Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 267
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 010
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Касимове на берегу Оки появятся жилые дома
В Касимове на месте сетевязальной фабрики на берегу Оки появятся жилые дома. Об этом 5 февраля во время прямого эфира заявил вице-губернатор Артем Бранов.

В Касимове на месте сетевязальной фабрики на берегу Оки появятся жилые дома. Об этом 5 февраля во время прямого эфира заявил вице-губернатор Артем Бранов.

«Место очень красивое уникальное. Там есть инвестор, который хочет заниматься жилищным строительством. Не знаю, будет строить многоквартирные или частные дома, но он обращался к нам в правительство, чтобы поменять регламенты. Они не позволяли там вести застройку. Я знаю, что комиссия уже прошла, регламенты изменены, надеюсь, что в этом году инвестор приступит к работам», — отметил политик.

Отметим, что промышленные цеха сетевязальной фабрики построили в 1855 году.

Напомним, в 2020 году на фабрике произошел пожар, в 2022 году цеха начали сносить. Позже власти заявили, что фабрика не является объектом культурного наследия, комплекс зданий длительное время находился в залоге у банка и не использовался, потому у объекта появился новый собственник.