В Госдуме предложили запретить навязывание услуг банков при оформлении ипотеки

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги при оформлении ипотеки. Об этом пишет «Абзац». На встрече с премьер-министром Михаилом Мишутиным он отметил, что многие граждане сталкиваются с проблемой, когда при получении кредита им предлагают страховки, подписки и платные консультации, без которых оформить ипотеку становится сложно. Миронов рассказал, что люди приходят в банк за кредитом, а выходят с множеством дополнительных услуг, которые им не нужны. Он считает, что такие практики должны быть запрещены, так как они создают дополнительные финансовые нагрузки на заемщиков.

Кроме того, Миронов предложил увеличить лимиты по семейной ипотеке, так как текущие суммы не соответствуют реальным ценам на жилье. В Москве и Петербурге лимит составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов. По словам политика, этого недостаточно для покупки даже небольшой квартиры.