В Госдуме предложили выдать пенсионерам бесплатные SOS-кнопки, подключённые к «112»

В Госдуме предложили выдать одиноким пенсионерам от 65 лет бесплатные SOS-кнопки или брелки, напрямую подключённые к экстренным службам. «Мы постоянно говорим о заботе о старших, но оставляем их один на один с риском смерти. Это не про комфорт — это про выживание. В регионах такие кнопки уже спасают жизни. Вопрос только в том, почему это до сих пор не норма», — сказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, в Амурской области выдают умные часы с кнопкой SOS инвалидам по зрению и одиноким пожилым людям.

