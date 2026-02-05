Рязань
В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на автомобилях
Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает правила рекламы на автомобилях и повышает штрафы за их нарушение. Как отмечает ТАСС, авторы инициативы — Ярослав Самылин, Амир Хамитов и Владислав Даванков.

В новом законопроекте предлагается изменить закон «О рекламе». Основная цель — убрать с улиц машины, которые долго стоят на одном месте и используются как рекламные щиты. Сейчас закон запрещает использовать автомобили только как передвижные рекламные конструкции, но не учитывает случаи, когда они остаются неподвижными. Поэтому авторы предлагают убрать слово «передвижная».

Также планируется увеличить штрафы за нарушение новых правил. Для граждан штрафы могут составить от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для компаний — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В настоящее время штрафы гораздо меньше.

Кроме того, в законопроекте указано, что дела о таких нарушениях в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе будут рассматривать местные власти.