В Госдуме предложили дать рассрочку оплаты отопления части граждан
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил ввести механизм рассрочки оплаты за отопление для социально уязвимых категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости. Гусев призвал рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, позволяющих пенсионерам и многодетным семьям оплачивать коммунальную услугу по отоплению в рассрочку на срок до шести месяцев. По мнению депутата, такой механизм поможет обеспечить соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости. При этом граждане сохранят право на полную оплату услуги в любой момент без каких-либо ограничений.
