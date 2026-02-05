В Госдуме допустили укрепление рубля до 40 рублей за доллар

Рубль может укрепиться до уровня 40 рублей за доллар на фоне ослабления американской валюты и изменений в мировой экономике. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты», сообщает РБК.

«Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки. Курс доллара снижается», — сказал Аксаков.

При этом он добавил, что сам не уверен в достижении такой отметки, но отметил наличие соответствующей тенденции.