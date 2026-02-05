Ушла из жизни бывшая глава Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова
Скончалась 86-летняя Алевтина Федулова, бывшая глава совета Всесоюзной пионерской организации. В 1973 году она инициировала создание отряда юных инспекторов движения. С 1984 по 1987 годы была членом секретариата Советского комитета защиты мира, участвовала в «миссии мира» в США. В 1991—1992 годах возглавляла Комитет советских женщин, затем — «Женщины России». С 1993 года — депутат Госдумы первого созыва, в 1994—1995 годах — заместитель председателя Госдумы.
Скончалась 86-летняя Алевтина Федулова, бывшая глава совета Всесоюзной пионерской организации. Об этом МК сообщили в Международном союзе детских общественных организаций.
В 1973 году она инициировала создание отряда юных инспекторов движения. С 1984 по 1987 годы была членом секретариата Советского комитета защиты мира, участвовала в «миссии мира» в США. В 1991—1992 годах возглавляла Комитет советских женщин, затем — «Женщины России». С 1993 года — депутат Госдумы первого созыва, в 1994—1995 годах — заместитель председателя Госдумы. Награждена орденами Дружбы народов и «Знак Почёта», медалями «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.
Фото: соцсети.