Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал Владимир Куроедов, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили РИА Новости.
Фото: соцсети.